Мобильное приложение "Бизнес 72" разработано для предпринимателей региона

| Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru | Фото: smartcityhackathon.tyuiu.ru

Мобильное приложение "Бизнес 72" разработано для предпринимателей региона Инвестиционным агентством по заказу правительства Тюменской области, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

У приложения широкий функционал. Предприниматель может получить бесплатную консультацию по юридическим, бухгалтерских вопросам, проследить за анонсами деловых мероприятий, узнать новости бизнес-сообщества. Кроме того, в приложении доступны обучающие видеокурсы и бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства, в котором начинающие бизнесмены могут узнать аналитику, спрос и меры государственной поддержки по интересующему их сегменту рынка.

Скачать приложение можно с официального сайта правительства Тюменской области в разделе "Мобильные приложения". Здесь же можно ознакомиться с другими полезными мобильными приложениями региональной платформы и скачать их: "Образование 72", "Медицина 72", "ЖКХ 72", "Транспорт 72" и другие.

Развитие информационных систем и приложений, которые нацелены на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта "Цифровое государственное управление", главным исполнителем которого является департамент информатизации Тюменской области.