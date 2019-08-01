Тюменцев приглашают на мастер-класс по сыроварению

| Фото: министерство сельского хозяйства Московской области | Фото: министерство сельского хозяйства Московской области

Мастер-класс по сыроварению пройдет в тюменском мультицентре "Моя территория" 29 августа. Узнать нюансы приготовления сыра может любой желающий, вход свободный.

Главный технолог одной из сыроварен Илья Измайлов расскажет об истории создания молочного продукта, а также объяснит, чем отличаются дорогие и популярные продукты от тех, что продаются в магазинах "у дома".

Во второй части встречи горожане узнают, как правильно варить сыр, какие технологии и атрибуты используются для приготовления. Затем участники приступят к самому процессу. В конце мастер-класса будет организована дегустация различных сортов, которые изготавливают в Тюмени.

"Мы решили провести событие именно такого формата, потому что хотим предложить тюменцам разные варианты времяпрепровождения. Так в августе уже прошли: игротека, мастер-класс по реставрации старых вещей, воркшоп по анимации, а теперь вместе с участниками будем учиться варить сыр, — отметила руководитель центра продюсирования "Моя территория" Мария Федоренко.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно на сайте, пишет "АиФ - Западная Сибирь"