Образовательные пространства должны трансформироваться во всем регионе, уверен губернатор

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Трансформировать образовательные пространства с учетом запросов и возможностей современного времени на всей территории региона призвал губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он рассказал на профессионально-общественном августовском педагогическом форуме "Тюменское образование-2019".

Он также подчеркнул важность использования воспитательного и нравственного заряда Великой Победы не только для школьников, но и для студентов колледжей, техникумов и вузов.

"С гордостью за всех наших земляков отмечаю, с какой активностью и искренностью тюменские семьи целыми поколениями участвуют во всех акциях и проектах, посвященных Великой Победе. Это и "Бессмертный полк", и "Георгиевская ленточка", и Стена Памяти, митинги, вечера и встречи с ветеранами, работа тимуровских отрядов, поддерживаемых именно в образовательных учреждениях. Понимаю, насколько это системная работа, требующая души и труда. Знаю, что этим живет каждый педагог нашего региона. За такое чуткое отношение к нашей памяти и подвигу нашего народа я искренне благодарен всему педагогическому сообществу региона", - заявил он.

Глава региона уверен: приобщение ребят к национальным традициям – это и есть воспитание, социализация и формирование гражданина.

"Мы должны отчетливо понимать, что социализация обучающихся может активно стимулироваться и уровнем социализации самого педагога. И это - задача руководителей образовательных организаций", - подчеркнул он.

Активное участие педагогических коллективов в событийном календаре региональных и муниципальных проектов существенно расширит образовательные возможности для ребят, считает губернатор.

Так, в Тюменской области реализуется проекты: "КультУРА жизни!", "Урок на производстве", "Моя территория", "ПрофНавигатор", "Здоровье на 5+", филармонические и театральные абонементы, бесплатные музеи, новые креативные пространства.

"Национальный проект "Образование" четко ориентирован на создание качественно новых образовательных пространств. Мы не сбавляем темпы, четыре школы и семь детских садов вводим в текущем году, далее в планах - строительство 31 детского сада и 56 школ. В каждом новом объекте для нас стало нормой обустройство робо-, IT-лабораторий, науколабов, междисциплинарных мастерских, современных информационно-библиотечных центров и зон отдыха. Но сегодня нужно масштабировать эту задачу. Образовательные пространства должны трансформироваться повсеместно, в каждой школе и в каждом учреждении профобразования. У нас для этого есть все возможности", - уверен Александр Моор.

Дарья Казакова