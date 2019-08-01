Александр Моор поставил задачи педагогическому сообществу

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Раскрытие талантов ребят, индивидуальные программы обучения - должны стать приоритетом. Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на ежегодном августовском профессионально-общественном форуме, отметил важность междисциплинарного взаимодействия.

Региональный центр "Новое поколение", ресурсные центры в муниципалитетах, профильные смены, школьные корпоративные классы, обучающие онлайн-платформы - все вместе создают единую систему работы с одаренными детьми.

"Мы инициировали начало работы по персонализированному обучению в уровне старшей общеобразовательной школы. В новый учебный год мы входим в пилотном варианте с 11 школами Тюмени. И это - не лабораторный эксперимент и не удел лишь школ-инноваторов. Через год в такой формат могут переходить и другие организации, включая систему профессионального и высшего образования", - пояснил губернатор.

Среди достижений 2019 года он назвал окончательное упорядочивание сети учреждений профессионального образования. В ходе национального проекта "Молодые профессионалы" была серьезно модернизирована инфраструктура и лабораторная база. В этой сфере регион также может похвастаться громкими успехами и победами отдельных студентов и наставников в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства как российского, так и международного уровня. Эти достижения, по мнению Александра Моора, позволяют ориентироваться на более высокую планку в подготовке кадров нового качества в массовом варианте.

Губернатор во время форума вручил почетные грамоты и благодарности от Министерства просвещения РФ и правительства Тюменской области выдающимся учителям и педагогам региона.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик отметила, что форум 2019 года, который продлился пять дней, получился полностью интерактивным. Каждое мероприятие позволяет педагогическому сообществу прирастать новыми технологиями и возможностями обмена практиками.

"Здорово, что наше августовское консультирование превращается в тренинги, мастер-классы, лаборатории и конструкторство. Теперь их участникам важно донести заряд в свои муниципалитеты в каждое образовательное учреждение любого уровня. Важно, что каждый раз помимо педагогов в наших конференциях принимают участие профсоюзы и родители, потому что только вместе можно достигать результатов, особенно в социализации и воспитании детей", - подчеркнула Наталья Шевчик.

Дарья Казакова