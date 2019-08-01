В Тюменской области продолжается дорожный ремонт

Архивное фото. ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото. ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершены работы по ремонту участка дороги Голышманово-Аромашево, участка дороги "Тюмень-Ишим-Омск" - Гладилово-Скарединка, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Всего в 2019 году запланированы работы на 407 объектах: на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее протяженностью 314,1 км.

Общая протяженность ремонта в этом году по Тюменской области в рамках нацпроекта составит более 500 км.