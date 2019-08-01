  • 25 августа 201925.08.2019воскресенье
  • USD65,6046
    EUR72,6243
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области продолжается дорожный ремонт

Общество, 12:39 25 августа 2019

ИА "Тюменская линия" Архивное фото. ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Завершены работы по ремонту участка дороги Голышманово-Аромашево, участка дороги "Тюмень-Ишим-Омск" - Гладилово-Скарединка, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Всего в 2019 году запланированы работы на 407 объектах: на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее протяженностью 314,1 км.

Общая протяженность ремонта в этом году по Тюменской области в рамках нацпроекта составит более 500 км.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:15 25.08.2019Тюменцев приглашают на фестиваль "Чайная феерия"
15:50 25.08.2019Лидеры G7 готовы расширить взаимодействие с Россией
14:31 25.08.2019Тюменский педиатр дала советы родителям первоклассников
13:39 25.08.2019В поселке Боровский благоустраивают дворовые территории