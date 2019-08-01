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В Тобольске изданы дневники Чехова о Сахалине

Общество, 20:27 25 августа 2019

rospisatel.ru | Фото: rospisatel.ru

Общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" выпустил сигнальный экземпляр факсимильного издания — двухтомник А. П. Чехова "Остров Сахалин".

Это издание продолжает традицию знаменитого "Евангелия Достоевского". Проект поддержала Российская государственная библиотека.

По словам секретаря Союза писателей России Василия Дворцова, это соборный труд ученых, техников, типографов, художников и писателей, который успешно завершил президент фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов.

"В ходе работы над темой мне удалось сделать несколько мотивациионных реконструкций самого загадочного поступка великого писателя – поездки на каторжную окраину Российской империи", - отметил Василий Дворцов.

По его словам, чеховские дневники с момента появления были интересны сибирякам, а ныне стали элементом изучения в курсе литературного краеведения в вузах. Но довольно часто в этих текстах можно увидеть нелестные характеристики жителей Сибири. Кстати, своеобразным примирителем жителей Томска (своих земляков) и Чехова выступает как раз Василий Дворцов. Это примирение и во времени и в пространстве распространяется на всех – от первого русского города Сибири Тюмени и до Сахалина. Прочитать статью Василия Дворцова можно здесь:

"Остров Сахалин" станет доступным и в электронном виде на сайте фонда "Возрождение Тобольска", сообщает "Тюменская область сегодня".

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