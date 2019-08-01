На фестивале "Уха-царица" в Тобольске съели более пятисот литров ухи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Арт-кафе "Нафаня" стало победителем седьмого гастрономического фестиваля "Уха-царица" в Тобольске 24 августа.

Всего в конкурсе приняли участие 10 кафе, ресторанов и предприятий из Тобольска, Тюмени и Курганской области. Они представили на суд зрителей и жюри свои блюда, главным из которых стала уха, приготовленная на костре. Всего было приготовлено более 500 литров ухи.

Приз в номинации "Народная уха" получила команда Тобольского многопрофильного техникума. За творческий подход к приготовлению блюда наградили татарское кафе "Бахетле".

Фестиваль "Уха-царица" начался рано утром на берегу Иртыша с конкурса "Ловись, рыбка". В номинации "Самый большой улов" победил Саед Саидов, он получил от организаторов главный приз - лодку. В общей сложности улов победителя составил около 5,5 кг разной рыбы. Самую крупную рыбу поймал Данил Вахрушев. В номинации "Юный рыболов" наградили Данила Саидова, а в номинации "Женщина-рыбачка" отличилась Светлана Снопчук.

На фестивале прошли мастер-классы по чистке и засолке рыбы, изготовлению сувениров, росписи игрушек и другое. На выставке-ярмарке можно было купить кулинарную и рыбную продукцию, различные сувениры.

Завершился фестиваль "Уха-царица" концертом тюменской исполнительницы Жанны Прохорихиной.

Евгений Новосёлов