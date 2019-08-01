Чемпионка Юлия Ефимова провела мастер-класс для юных пловцов Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личные встречи с известными спортсменами могут дать детям толчок для достижения больших успехов.

Такое мнение выразила трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова, приехав в Тобольск.

"Я заметила, что в небольших городках дети всегда оказывают теплый прием. Возможно, они не привыкли к приезду известных спортсменов. Надеюсь, что им такие встречи оказываются полезными. У кого-то появится желание пробиться на самый верх. Я сама из такого же маленького городка. И если бы в моем детстве приехал условный Александр Попов, я бы с ума сошла от счастья", - отметила Юлия Ефимова.

В Тобольске Ефимова провела мастер-класс для юных пловцов в СК "Тигренок". Она показала им технику плавания, свои любимые упражнения, а также дала советы по тренировкам.

16-летняя Ольга Касьянова призналась, что для нее встреча с Юлией Ефимовой невероятное событие.

"Я постоянно слежу за ее выступлениями на соревнованиях, что-то перенимаю для себя, потому что у нас похожий стиль плавания. Жизнь Юлии Ефимовой мотивирует меня на достижение высоких целей", - рассказала Ольга Касьянова.

На встрече юные спортсмены смогли задать известной плавчихе вопросы, все желающие получили автографы и сфотографировались на память.

Евгений Новосёлов