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Тюменцы создали приложение для управления медучреждениями

Общество, 11:25 26 августа 2019

matrixgo.ru | Фото: matrixgo.ru

Мобильное приложение появилось у программно-аналитического комплекса управления медицинскими учреждениями Matrix GO, который разработан в Тюмени и используется уже в 40 городах страны.

"Залог успешности любого IT-продукта - регулярное обновление и совершенствование. Только выполняя эти условия, можно рассчитывать на конкурентоспособный продукт, - отметил автор идеи программно-аналитического комплекса, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов. - Этим летом мы разработали адаптивную верстку под мобильные устройства. Таким образом, управлять клиникой стало еще проще".

Matrix GO используют во Владивостоке, в Нижегородской, Липецкой, Московской, Вологодской областях, в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

"Также недавно наш комплекс начала использовать сеть клиник в Тюмени. Есть хорошие перспективы развития в Москве, Ярославле и Воронеже. Работа над совершенствованием Matrix GO продолжается", - сказал Сергей Гольцов.

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# Медицина , Сергей Гольцов

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