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Жители Тобольска установили рекорд на чемпионате по сбору батареек

Общество, 13:04 26 августа 2019

Администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: Администрация Тобольска во ВКонтакте

19 тыс. 335 батареек выложили на столах, расставленных в виде числа 75, менее чем за девять минут участники чемпионата по сбору батареек, который прошел в Тобольске. Это первый городской рекорд, сообщает администрация Тобольска.

Необычный турнир развернулся на центральной площади Тобольского кремля. Тоболяки на скорость собирали число 75 — именно столько лет исполнилось Тюменской области в 2019 году — из мизинчиковых и пальчиковых батареек.

К мероприятию, проводимому в рамках экологической акции "Спасем ежиков", присоединились 19 молодежных команд.

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Каждой сборной, состоящей из четырех человек, предстояло установить три рекорда: на заранее подготовленных столах за наименьшее время выложить ровное полотно из пальчиковых или мизинчиковых батареек и быстро заполнить все подготовленные поверхности.

На чемпионате были установлены еще два рекорда. Команды "Трудяги" и "Лига добровольцев "Вега-3" собрали полотно из пальчиковых батареек за три минуты и 40 секунд. А команды "Хлебоутки" и "Лига добровольцев "Вега-1" выложили композицию из мизинчиковых батареек за шесть минут 50 секунд.

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# соревнование , чемпионат , экология

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