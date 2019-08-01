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Спартакиада органов власти начнется с кросса

Спорт, 08:40 27 августа 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Этап XVIII спартакиады органов государственной власти Тюменской области по легкоатлетическому кроссу пройдет в лесопарке "Затюменский" 5-7 сентября, сообщают организаторы.

В соревнованиях примут участие сборные команды исполнительных и законодательных органов государственной власти и иных государственных органов Тюменской области.

Всего в стартах примет участие более 100 спортсменов. Помимо легкоатлетического кросса участникам спартакиады предстоят соревнования по шахматам, волейболу, настольному теннису, пулевой стрельбе и плаванию.

Основными претендентами на победу в 2019 году остаются фавориты последних двух лет. Так, за золото спартакиады посоревнуются представители Тюменской областной думы, управления по обеспечению деятельности мировых судей Тюменской области, департамент лесного комплекса Тюменской области.

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# кросс , органы власти , соревнования

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