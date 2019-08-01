Бронзовый Конек-горбунок установлен у Тюменского театра кукол

Бронзовый Конек-горбунок установлен у Тюменского театра кукол | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Бронзовый Конек-горбунок установлен у Тюменского театра кукол | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Торжественное открытие фигурки Конек-горбунок прошло на площади перед Тюменским театром кукол 24 августа. Любимый персонаж всемирно известной сибирской сказки появился перед парадным входом в театр. Дополнил композицию витраж с пером Жар-птицы, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

От идеи до воплощения прошло чуть больше трех месяцев. Координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов весной обратился к заслуженному работнику культуры России Сергею Титлинову с предложением создать скульптуру героя сказки.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"В нашем кукольном театре есть замечательный спектакль "Конек-Горбунок", который полюбился маленьким зрителям. Именно поэтому мы решили, что бронзовая фигура героя любимой сибирской сказки нашего земляка Петра Ершова должна быть установлена на площади кукольного театра, - рассказал Андрей Артюхов. - Уверен, это место придется по душем и детям, и их родителям". Он поблагодарил за поддержку проекта членов фракции "Единая Россия" областной думы, скульптора Сергея Титлинова, директора театра Василия Пустыльникова и Народного артиста России Владимира Орла.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, площадь с Коньком станет такой же визитной карточкой города, как и остальные. Он выразил благодарность Андрею Артюхову за привлечение внимания к теме сибирской сказки. "Теперь мы сможем прикоснуться к великому произведению Петра Ершова вживую - благодаря новой скульптуре", - сказал глава города.

Скульптор Сергей Титлинов работает в Тюмени с 2003 года. За это время он создал в городе 21 произведение, в том числе памятник-барельеф "Тюмень - победителям" у Вечного огня, скульптуры на набережной и многие другие. Конек-горбунок стал 22-м в тюменском списке мастера.

"Несмотря на то, что это небольшая скульптура, мне был интересен проект. Размер волшебного Конька специально сделан небольшим. Важным вопросом стала и полная безопасность фигурки, чтобы дети смогли на нем посидеть, держась за ушки, сфотографироваться. Скульптура получилась добрая и сказочная, подарит массу приятных и положительных эмоций не только детям, но и всем, просто идущим мимо".

Малыши не только фотографировались с большим удовольствием с Коньком, но и придумали примету: если сказочному герою рассказать на ушко о заветном желании, а затем потереть его, то желание обязательно сбудется.

После открытия скульптуры ребят ждали викторина по творчеству Петра Ершова и спектакль "Конек-горбунок", его предварял показ коллекции платьев "Жар-Птицы" Ялуторовского театра молодежной моды "Каролина".

Пятилетняя Лиза Довгаленко пришла на спектакль вместе с мамой. Сказку она знает хорошо: читала и воспитательница в детском саду, и мама. Несколько раз она смотрела мультфильм "Конек-горбунок", поэтому вопросы викторины особой трудности у нее не вызвали. Сама скульптура и девочке, и маме понравилась, они решили, что бронзового героя любимой сказки будут навещать регулярно.