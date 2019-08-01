Фестиваль китайского языка и культуры пройдет в ТюмГУ

| Фото: Центр китайского языка и культуры «Фарфоровая пагода» | Фото: Центр китайского языка и культуры «Фарфоровая пагода»

Фестиваль китайского языка и культуры пройдет в Библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ 21–22 сентября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Фестиваль приурочен к трем праздникам: китайскому традиционному фестивалю середины осени, 70-летию образования КНР и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений.

В программе - увлекательные мастер-классы, конкурсы, интерактивные лекции, а также китайский фуд-корт.

Организованное Китайским центром ТюмГУ мероприятие станет настоящим событием для всех интересующихся историей, искусством, культурой, политикой, экономикой и кулинарными традициями Китая. Партнер фестиваля – Центр китайского языка и культуры "Фарфоровая пагода".

Контакты для СМИ по аккредитации, репортажу и съемке: Владимир Нежданов (директор Китайского центра ТюмГУ), +7 (905) 823-00-23; v.l.nezhdanov@utmn.ru.