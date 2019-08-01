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Серебряные волонтеры прокачают организаторские качества

Общество, 13:15 26 августа 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Тим-лидеры из 25 муниципальных районов Тюменской области прокачают организаторские качества на базе отдыха Кулига-парк 28 и 29 августа, сообщает областной геронтологический центр.

Опытные региональные спикеры познакомят участников площадки с тонкостями социального проектирования и обучат навыкам развития добровольческого движения в муниципалитетах.

Программа интенсива включает семинары, направленные на развитие проектного и креативного мышления. Опытные волонтеры поработают над совершенствованием имиджа добровольца, познакомятся с механизмом построения деятельности серебряного добровольчества, посетят психологические тренинги на командообразование и деловые игры на эффективные коммуникации.

Наряду с теоретическими знаниями о критериях личной эффективности и механизмах мотивации активисты получат запас практических рекомендаций и смогут освоить навыки эффективного тимбилдинга для применения их в каждодневной практике.

“Практика проведения образовательных мероприятий в формате выездных сессий помогает формировать надежное сообщество активных лидеров добровольческого движения Тюменской области среди людей старшего возраста и повышать их деловые качества”, — считают в областном геронтологическом центре.

Напомним, примкнуть к региональному движению "серебряных" добровольцев может любой житель области в возрасте от 55 лет, желающий помогать людям, стремящийся разнообразить свои компетенции и сделать жизнь яркой и полноценной.

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# волонтеры , пенсионеры , пожилые люди

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