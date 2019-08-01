Тюменка Елена Морозова выиграла грант на переработку товарных чеков

| Фото: МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Тюменка Елена Морозова выиграла грант на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов" в Подмосковье. Ее проект получил название "Zeropaper" - создание декоративных и полезных в быту изделий из товарных чеков, которые не не принимают в макулатуру, сообщает мультицентр "Моя территория".

Процесс включает в себя: сбор, измельчение, блендирование, отжим, прессовку, формирование под определенную форму и сушку. Из материала команда будет изготавливать бумагу, картон, холсты, вазы, чаши, декоративные плитки и жидкие обои.

"Многие думают, что чеки можно сдавать в макулатуру, но это совсем не так. Переработка чеков вместе с другой макулатурой загрязняет переработанную бумагу, поэтому их можно выбрасывать только в общий мусор. Но, к сожалению, в России люди обязаны печатать чеки по закону. Поэтому проект даст чекам вторую жизнь и сделает ее полезной", — рассказала Елена Морозова.

Проект тюменки поддержали на грантовом конкурсе в размере 30 тыс. рублей. Чтобы сдать чеки, можно обратиться в личные сообщения в аккаунт проекта в Instagram, или в аккаунт Елены во Вконтакте.

Также активистка планирует совместно с тюменским экологическим сообществом 5R установить специальные боксы в корпусах ТюмГУ.

| Фото: МЦ "Моя территория" | Фото: МЦ "Моя территория"

Отметим, смена "Экосреда — Экология" объединила с 14 по 20 августа в мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье 1 тыс. студентов по направлениям "Экология" и "Природопользование", общественников, представителей органов исполнительной власти, филиалов международных организаций, занимающихся вопросами экологии. Тюменскую область представляли шесть человек.