Прыжки по гаражам закончились для десятилетнего ребенка госпитализацией

| Фото: sp03tmn.ru | Фото: sp03tmn.ru

10-летний мальчик, прыгая по гаражам в 6 микрорайоне Тюмени, не удержался и упал с двухметровой высоты, получил небольшие травмы. Сообщение об этом поступило на станцию скорой помощи днем 25 августа, сообщает пресс-служба медучреждения.

Врачи скорой помощи диагностировали у ребенка резано-рваные раны на левой руке и ягодице, которые обработали и забинтовали. После оказанной помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Всего с 24 по 25 августа врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 306 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 584 пациента. В службы неотложной помощи поликлиник передано 347 вызовов, где состояние пациентов не представляло угрозы для жизни – повышение артериального давления, высокая температура, боль в пояснице и другое.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 215 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.

Бригады скорой спасли 63 тюменца, их жизни и здоровью угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 17 пациентам в состоянии комы, шока, 16 – с острым коронарным синдромом, 30 – с нарушением мозгового кровообращения.