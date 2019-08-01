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Тоболячка Анастасия Соколова представит Россию на конкурсе "Miss Tourism Global City"

Общество, 09:24 27 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Краса Тобольска-2018 Анастасия Соколова стала участницей международного конкурса по туризму и культуре "Miss Tourism Global City", который пройдет в Китае с 6 по 25 сентября.

Восемнадцатилетняя сибирячка учится в Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина на направлении "Бизнес-этика". Последние четыре года активно занимается творческой деятельностью. Показы, фотосъемки и модельные проекты стали частью жизни Анастасии.

В 2018 году она взяла главный титул и корону конкурса красоты в родном городе, а после стала финалисткой конкурса "Мисс Туризм России 2018". В начале августа 2019 года девушка приняла участие в престижном российском международном конкурсе красоты "Мисс Волга".

Свою красоту на всемирном олимпе вместе с Анастасией Соколовой продемонстрирует Ирина Ухтиярова из Чебоксар.

"Miss Tourism Global City 2019, Китай, 6-25 Сентября. Представляем наших красавиц на этом конкурсе. Ирина Ухтиярова @_irina_park_ Нижний Новгород (Чебоксары) и Анастасия Соколова @miss_sokolovaa г. Тобольск", - гласит пост с фотографиями российских участниц в официальном аккаунте конкурса Miss Tourism Russia.

Ирина Ромашкина

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# конкурс красоты , Тобольск

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