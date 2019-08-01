Депутатов местных дум выберут жители Тюменского района в Единый день голосования

| Фото: ЦИК РФ | Фото: ЦИК РФ

В 12 муниципальных образованиях Тюменского района пройдут выборы в местные думы и довыборы в Боровскую муниципальную думу и районную думу в одном округе в Единый день голосования 8 сентября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель территориальной избирательной комиссии Тюменского района Галина Бегунова.

"Это текущие плановые выборы, истек срок полномочий депутатов в 12 муниципалитетах. Теперь селянам предстоит выбрать новый депутатский корпус. А там, где довыборы – депутаты по разным причинам вышли из состава. В Боровском два депутата выбыли. Вновь выбранные будут до срока окончания данной думы работать", - рассказала она.

131 депутата предстоит выбрать жителям Тюменского района в Единый день голосования. Общее количество избирателей, по данным на 27 августа, - более 57 тысяч человек. Списки избирателей сформированы, но их продолжат уточнять в течение 10 дней, до дня выборов.

"50 участковых избирательных комиссий будут работать 8 сентября и не только. С 28 августа начинается процедура досрочного голосования. То есть те, кто не смогут по уважительным причинам прийти на участок в день выборов, смогут это сделать с завтрашнего дня и до 7 сентября", - говорит Галина Бегунова.

Что касается явки на избирательные участки, то, по словам председателя ТИК, это зависит от уровня выборов – федеральные, региональные, местные. От 25 до 90 % избирателей Тюменского района принимают участие в голосовании. Активнее идут на выборы президента страны, губернатора, добавляет Галина Бегунова. При этом лучше голосуют жители малых сел.

Для увеличения явки в день выборов на участках проходят концерты, разворачиваются ярмарки. "Селяне охотнее идут на участки, зная, что их ожидает выступление артистов, торговля. Оставляют домашние хлопоты, стараются исполнить конституционный долг", - отметила председатель ТИК Тюменского района.

Анжела Лебедева