Совместный проект ТюмГУ и Яндекс.Лицея стартует в Тюмени

| Фото: yandexlyceum.ru | Фото: yandexlyceum.ru

Второй набор в Яндекс.Лицей – образовательный проект Яндекса по обучению программированию школьников 8–9 классов - открыт в Школе одаренных ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Учебная программа разработана в Школе анализа данных, где прошли отбор и специальную подготовку преподаватели. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное и длится два года.

Чтобы попасть в проект, нужно пройти отбор из двух этапов. Первый из них - онлайн-тест – на сайте с 30 августа по 11 сентября. Результаты будут известны не позднее 15 сентября.

Все успешно прошедшие онлайн-тест получат письмо с приглашением на очное собеседование, которое пройдет на базе ТюмГУ с 16 по 22 сентября. Список зачисленных на обучение будет известен до 29 сентября.

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте Яндекс.Лицея.