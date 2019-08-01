  • 27 августа 201927.08.2019вторник
  • USD65,9735
    EUR73,3955
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Анонимный экспресс-тест на ВИЧ смогут пройти жители Заводоуковска

Общество, 16:21 27 августа 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Акция "Пять городов Тюменской области против ВИЧ" пройдет в Заводоуковском городском округе 28 августа.

У заводоуковцев будет возможность добровольно, анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Исследование пройдет с 11 до 14 часов на автомобильной стоянке детской школы искусств.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию будет сопровождаться обязательным до-тестовым и пост-тестовым консультированием. Кроме того, всем желающим медицинские работники измерят артериальное давление.

Напомним, первый областной профилактический автопробег "Пять городов Тюменской области против ВИЧ" стартовал в Тюмени 24 августа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВИЧ , Заводоуковск , тестирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 27.08.2019Дмитрий Кузьменко проинспектировал ремонт дорог в Тюменском районе
16:54 27.08.2019Пятьсот баночек яблочного варенья раздали гостям Ялуторовского острога
16:43 27.08.2019В Тюмени отпраздновал день рождения самый старший ветеран Великой Отечественной войны
16:21 27.08.2019Анонимный экспресс-тест на ВИЧ смогут пройти жители Заводоуковска