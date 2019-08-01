Анонимный экспресс-тест на ВИЧ смогут пройти жители Заводоуковска

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Акция "Пять городов Тюменской области против ВИЧ" пройдет в Заводоуковском городском округе 28 августа.

У заводоуковцев будет возможность добровольно, анонимно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Исследование пройдет с 11 до 14 часов на автомобильной стоянке детской школы искусств.

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию будет сопровождаться обязательным до-тестовым и пост-тестовым консультированием. Кроме того, всем желающим медицинские работники измерят артериальное давление.

Напомним, первый областной профилактический автопробег "Пять городов Тюменской области против ВИЧ" стартовал в Тюмени 24 августа.