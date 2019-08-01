Бесплатные мастер-классы для предпринимателей проведут в Тюмени

| Фото: "Открой свое дело | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: "Открой свое дело | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

Бесплатные мастер-классы в рамках программы "Открой свое дело" пройдут в офисе регионального отделения "Опора России" (ул. Севастопольская, 31) 28 и 29 августа, сообщает Центр развития бизнеса.

28 августа в 18 часов 30 минут начнется мастер-класс "Многозадачность: супер вумен или как все успевать в 21 веке". Его проведет мама, общественный деятель, руководитель студии красоты "Мама мия", руководитель площадки "Женское предпринимательство" на форума СУП-2019 Юлия Созонова.

А 29 августа в 18 часов 30 минут маркетолог, продюсер Владимир Карамзин проведет мастер-класс "Как сделать запуск online школы на сотни тысяч рублей за 1 месяц".

Подробное описание мастер-классов и регистрация на них - по ссылке.

А для того, чтобы стать участником программы "Открой свое дело" необходимо оставить заявку и пройти тест на сайте откройсвоедело.рф.

Участники программы могут бесплатно пройти обучение на мастер-классах и интенсивах, пообщаться с успешными предпринимателями, получить юридическую консультацию от "Академии бизнеса", зарегистрировать ИП, открыть расчетный счет.

Напомним, программа стартовала в технопарке 17 и 18 августа с образовательного курса. Мастер-классы провели члены регионального отделения "Опора России", управляющий бухгалтерской компании "Академия бизнеса" Артем Будучев, основатель клининговой компании Clean with love Наталья Паденко, основатель кофейни "Культ" Ксения Игнатова, основатель "Первой школы SMM", креативного агентства Fol'ga и совладелец выездного салона красоты Beauty Дмитрий Петрулев и другие. В мероприятии приняли участие более 180 человек.

Следующие двухдневные интенсивы пройдут в тюменском технопарке 28 и 29 сентября, 26 и 27 октября, 23 и 24 ноября.

Программу "Открой свое дело" реализует в Тюмени в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" Центр развития бизнеса совместно с региональным отделением "Опора России", правительством Тюменской области и фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".