Определены победители конкурса на знание "Конька-горбунка" в Каскаре

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Дамир Аптрасаков, Кирилл Сомов, Мурат Кармышаков и Рианна Гадиева стали победителями конкурса на знание сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Организаторы вручили им подарки, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Призы вручили координатор партпроекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов и глава Тюменского района, секретарь Тюменского районного отделения "Единой России" Светлана Иванова.

Андрей Артюхов отметил, что конкурс придумали в честь двух юбилеев – 75-летия Тюменской области и 185-летия первого издания сказки "Конек-Горбунок".

"Тюменский район в целом очень активно принимал участие в нашей игре, но именно каскаринские дети оказались самыми активными в районе участниками: 49 детей справились со всеми условиями конкурса", – рассказал Андрей Артюхов.

Напомним, конкурс на знание "Конька-Горбунка" проходил с 15 июля по 9 августа – участвовать в нем могли дети от 6 до 13 лет, однако допускалась и помощь взрослых членов семьи. Для участия необходимо было зарегистрироваться на сайте конек-горбунок.рф, ответить на все вопросы игры, а затем поделиться результатом в социальных сетях. Участниками конкурса, правильно выполнившими все условия, стали 1634 человека.

Обладателем главного приза – электросамоката – стал шестилетний Артем Горбачев из Ишима. Помимо электросамоката в конкурсе разыгрывалось еще 30 призов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

После церемонии награждения детей Каскары ждал мастер-класс тюменского художника-реставратора Святослава Шитова по изготовлению деревянной игрушки.

"Святослав часто приезжает в поселки Тюменского района и работает с детьми – и всегда ребята остаются в восторге от его мастер-классов", – пояснила Светлана Иванова.

От мастера деревянного зодчества дети получили заготовки с любимыми персонажами сказки Петра Ершова – Коньком-горбунком, Жар-Птицей, Рыбой-Китом – которые ошкурили, загрунтовали и раскрасили. Раскрасить свою игрушку каждый из детей мог по-своему – в свои любимые цвета. В результате у каждого получилась своя уникальная игрушка.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Мастер-класс был очень интересным: мы научились раскрашивать деревянные игрушки, узнали много нового об их истории", – рассказала участница мастер-класса Жанна Селифанова.

Дети и взрослые также увидели выставку квилт-клуба "Сибирская палитра", посвященную знаменитой сказке. Проект "Конек-горбунок. Лоскутная сказка" стартовал в 2014 году, и его уже посмотрели не только жители региона, но и далеко за пределами – об этом гостям праздника рассказала автор проекта Анна Глазунова. Кроме того, для родителей состоялся семинар на тему "Сказки Тюменского края", который провел Александр Миронов: он рассказал гостям праздника о том, как рождались сказки и какой смысл в них вкладывали наши предки.