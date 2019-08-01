Юных режиссеров и операторов Ишима приглашают на кастинг

| Фото: студии анимации "МультАвангард" во "ВКонтакте" | Фото: студии анимации "МультАвангард" во "ВКонтакте"

Студия анимации "МультАвангард" Ишима приглашает детей, которые мечтают попробовать себя в качестве режиссера и оператора мультфильмов, на кастинг 27 августа к 16 часам в библиотеку им. А. И. Васильева.

"Мультфильм будет снят в технике предметной анимации, тематика осенняя, персонажи огородные. Костяк нашего коллектива уже сложился, но в новом сезоне ребята ждут подкрепления", - рассказала руководитель студии Лилия Митина.

По ее словам, анимационная студия собрала ребят творческих и увлеченных. К примеру, коллектив "МультАвангард" принял участие во всероссийской акции к 230 летнему юбилею А. С. Пушкина в июне 2019 года и снял про него мультфильм в теневой технике.

В сентябре-октябре ребят ждет создание мультфильма в технике ЛЕГО-анимация по произведению Кира Булычева. Студийцам предстоит самим выбрать книгу, а кто не знаком с творчеством детского фантаста – предварительно прочесть несколько произведений.

В октябре юных мультипликаторов ждет большой праздник в рамках Международного дня анимации. Руководитель готовит для своих воспитанников много сюрпризов, каких, пока секрет.

До конца года ребята познакомятся с еще одной современной техникой анимации - stop-motion, так называемой волшебной техникой, когда обычное видео превращается в анимированный мультфильм.

Напомним, первая в Ишиме студия анимации была создана в сентябре 2018 года в библиотеке им. А. И. Васильева. Занятия в студии дают уникальную возможность ребенку понять, что такое мультипликация, и самостоятельно придумать, нарисовать, снять, озвучить свой собственный мультфильм.

За время работы студии ее участники научились снимать мультфильмы в техниках "бумажная перекладка", "коллаж", "пластилиновая", "оригами", попробовали себя в роли сценаристов, художников-мультипликаторов и звукорежиссеров. На занятиях ребята читают стихи, сказки, знакомятся с творчеством разных писателей, придумывают сценарии будущих мультиков, готовят декорации и героев, рисуют, лепят из пластилина. Самому младшему мультипликатору 4 года, а старшему – 12 лет.

Инна Кондрашкина