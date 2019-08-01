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Крытый железнодорожный переход открыли на станции Тобольск

Общество, 12:42 27 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Крытый надземный переход открыли на железнодорожном вокзале Тобольска 27 августа.

Новый переход соединяет здание вокзала со второй пассажирской платформой, чтобы обеспечить безопасный и комфортный проход пассажиров к поездам. Переход спроектирован с учетом потребностей маломобильных групп населения и оборудован лифтами.

Как рассказал заместитель главного инженера СвЖД Сергей Нех, к этому событию они шли два года.

"Открытие перехода затянулось, потому что на станции Тобольск проходила комплексная реконструкция. Была переустроена горловина на станции, переложены стрелки, построена вторая высокая платформа. Также построен новый пост электрической централизации из которого осуществляется управление приемом и отправлением поездов", - отметил Сергей Нех.

В сутки на станцию Тобольск приходит более 20 пассажирских поездов, половина из них к высокой платформе, которую также удлинили в рамках реконструкции. Теперь Тобольск в состоянии пропускать повышенный объем не только пассажирских и грузовых поездов.

Евгений Новосёлов

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# железная дорога , надземный переход , Тобольск

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