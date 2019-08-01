Азы полетов на АН-2 можно освоить в ишимском клубе ДОСААФ

| Фото: прыжки с парашютом в Тюмени /АСК-ДОСААФ/ во "ВКонтакте" | Фото: прыжки с парашютом в Тюмени /АСК-ДОСААФ/ во "ВКонтакте"

Программу по первоначальному обучению и подготовке летчиков на АН-2 разрабатывают в ишимском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ при поддержке администрации города.

После ее прохождения у ребят, которые планируют связать свою жизнь с авиацией, будет больше шансов на поступление в соответствующее учебное заведение. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор учреждения Николай Гусев.

По его словам, в программе смогут участвовать ребята с 16 лет.

Кроме того, в планах клуба – взаимодействие с городскими организациями по подготовке общей программы, которая поможет молодым людям подготовиться к службе в армии по нескольким направлениям: военная подготовка, спортивное ориентирование, сдача комплекса ГТО, подготовка механиков, водителей, конный спорт. После прохождения всех модулей ребят ждут бесплатные прыжки с парашютом в рамках областной программы.

Также в в ишимском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ готовят спортсменов-парашютистов, занимаются патриотическим воспитанием школьников, облетом лесов и проводят экскурсионные полеты на самолете АН-2.

Сейчас в клубе занимаются 10 профессиональных спортсменов-парашютистов – мастеров, кандидатов в мастера спорта и перворазрядников.

Для новичков предусмотрена первоначальная подготовка в течение четырех часов, после которой производится выброска и собственно полет с парашютом.

Ишимский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ находится на первом километре автодороги "Ишим-Синицино". Задать вопросы можно по телефонам: 8 (34551) 2-28-93, 8 (34551) 2-33-37, 8 (932) 475-37-87.

Инна Кондрашкина