Матч между ФК “Тюмень” и “Енисей” рассудит арбитр из Омска

| Фото: пресс-служба ФК «Челябинск» | Фото: пресс-служба ФК «Челябинск»

Главным арбитром матча ОЛИМП-Кубка России по футболу между "Тюменью" и красноярским "Енисеем" назначен 29-летний омич Александр Сединкин, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Кубковые игры он начал судить только в этом сезоне. На стадии 1/128 финала Сединкин работал в Барнауле, где местное "Динамо" в дополнительное время победило "Новосибирск" – 2:1. В том матче арбитр из Омска предъявил семь желтых карточек и назначил пенальти в ворота гостей.

Сединкин также судил матчи молодежного первенства страны и ПФЛ. На играх "Тюмени" и "Енисея" в качестве главного арбитра не работал.

Помощниками Сединкина в кубковом матче, который состоится в Тюмени 3 сентября, будут Максим Степанов и Олег Политов из Томска.