Выставка-ярмарка ЦАПП откроется в опорном вузе

| Фото: ЦАПП во ВКонтакте | Фото: ЦАПП во ВКонтакте

Выставка-ярмарка образовательных программ центра "ПОРА в ЦАПП" откроется в Центре архитектурной подготовки и переподготовки при Институте архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета 31 августа, сообщает вуз.

Для знакомства с архитектурно-художественной подготовкой приглашают дошкольников (5-6 лет), учащихся с 1 по 11 класс и их родители.

Мероприятие пройдет в занимательном формате. На выставке центра родители и будущие ученики центра смогут увидеть работы по всем предметам центра, выполненные учащимися с 0 по 11 класс ЦАПП. Для ребят будут проведены квесты и мастер-классы.

Родителей пригласят на общее собрание, где они смогут узнать об особенностях процесса подготовки будущих архитекторов.

Все желающие смогут записаться в архитектурно-художественные классы на 2019-20 учебный год, на подготовительные курсы для абитуриентов.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Нагорная, 6. Начало в 12 часов. Получить консультацию и записаться мероприятие можно по телефону 28-37-03 или пройти регистрацию по ссылке.