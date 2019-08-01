Дмитрий Кузьменко проинспектировал ремонт дорог в Тюменском районе

| Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области | Фото: пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области

Ход реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюменском районе проверил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он побывал на участке дороги на подъезде к с. Чикча, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области.

Проект предполагает устранение пучин, фрезерование асфальтобетонного покрытия, расширение проезжей части, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, укрепление обочин, освещение и тротуары, трубы водоотведения. На выполнение работ из областного бюджета выделено более 13 млн рублей. Завершить ремонт участка дороги планируется к середине октября 2019 года.

По словам Дмитрия Кузьменко, важно пристально следить за реализацией мероприятий, заложенных в паспорте нацпроекта, по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и приведения их в нормативное состояние. Основной акцент по дорожным работам делается на качество. Также подрядчикам необходимо строго соблюдать сроки работ.

"Главное в работе над национальными проектами - реальные позитивные изменения в жизни каждого человека. В Тюменской области работа по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется масштабная", - подчеркнул Дмитрий Кузьменко.

По словам начальника регионального управления автомобильных дорог Андрея Ковалева, этот участок трассы давно требовал ремонта. Новое дорожное покрытие прослужит гораздо дольше, чем обычно, так как применяется технология укладки мастичного асфальтобетона с использованием гранитного щебня. Такой щебень гораздо более износоустойчив и прочен в непростых климатических условиях нашего региона.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. В 2019 году в Тюменской области рамках проекта планируется отремонтировать 407 участков дорог. На эти цели предусмотрено 6 млрд рублей. Общий процент выполнения составляет 50,9 %. Лучше всего дела обстоят в Упоровском, Ишимском, Сорокинском районах, где работы завершены на 97-100 %. Завершить весь комплекс дорожных работ планируется в октябре.