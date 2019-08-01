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В центре Тюмени на двенадцать часов отключат светофоры

Общество, 07:43 28 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять светофоров отключат в Тюмени 28 июня, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 20 часов объекты на перекрестках ул. Водопроводной с ул. Хохрякова, ул. Советской и ул. Республики, а также на пересечении ул. Хохрякова и ул. Первомайской и на ул. Хохрякова в районе дома № 53.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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