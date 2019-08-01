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Экстренные службы Голышманово отработали действия при пожаре в больнице

Общество, 12:42 29 августа 2019

Управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Управления МЧС России по Тюменской области

Совместные действия при ликвидации пожара отработали экстренные службы в больницы № 11 Голышманово, сообщает региональное управление МЧС России.

По легенде учений диспетчеру пожарной охраны от старшей медсестры хирургического отделения больницы поступила информация о возгорании в ординаторской на втором этаже здания. В результате короткого замыкания начался пожар.

Управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Управления МЧС России по Тюменской области

В кратчайшие сроки на место выехали пожарные 27 ОФПС по Тюменской области. Прибывшее пожарное подразделение провело разведку звеном газодымозащитников и организовало боевое развертывание. Одновременно добровольные пожарные больницы вынесли из опасной зоны неходячего больного и передали его бригаде скорой медицинской помощи, а также все больные и персонал эвакуировались через запасные выходы.

"Знать, как действовать в подобных событиях должны не только сами пожарные, но и обычные люди. Данные учения показали: медперсонал больницы готов к нештатным ситуациям", - сообщил заместитель начальника 27 ОФПС по Тюменской области Владимир Джек.

В пожарно-тактических учениях задействовали пять единиц спецтехники и 20 спасателей.

Управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Управления МЧС России по Тюменской области

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# МЧС России по Тюменской области , пожарные , учения

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