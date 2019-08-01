Первый кулинарный поединок объявил гастрофест-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шефы трех ресторанов сразятся на первом кулинарном поединке тюменского гастрономического фестиваля-2019 на импровизированной кухне на ул. Эрвье, 32 31 августа, начало в 13 часов.

Организатор фестиваля – Ассоциация гостеприимства Тюменской области - приглашает тюменцев и гостей областного центра ярко и вкусно провести последний день лета.

"Каждый шеф покажет интересный и полезный мастер-класс по приготовлению фирменного блюда. После поединка все гастрономические шедевры будут съедены гостями шоу. Приходите! Этот финальный летний праздник непременно стоит посетить", - пригласила гостей президент Ассоциация гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова.

Участниками первого поединка стали три шеф-повара популярных ресторанов города: мастерство продемонстрируют Павел Козачук из тапас-бара Maximo, Елена Шварц из семейного кафе Family и Вячеслав Ивасенко из боулинг-ресторана Brooklyn Bowl.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 2019 году темой гастрономического ивента стало городское пространство. По задумке организаторов генеральный партнер мероприятия компания "Брусника" предоставляет помещения для проведения встреч в городской среде. Так, первый поединок шефов состоится на импровизированной кухне на улице по адресу ул. Эрвье, 32. А второй поединок рестораторы запланировали провести 7 сентября в мкрн Европейский. В случае непогоды мероприятие перенесут в таверну "Парнас" (ул. Газовиков, 61).

Шестой гастрономический фестиваль проходит в Тюмени с 21 августа по 29 сентября. Кулинарное событие объединяет рестораторов города и знакомит гостей с местными продуктами, кухней региона, шеф-поварами, ресторанами и кафе. 29 заведений в течение пяти с половиной недель предлагают посетителям особое меню - сеты из трех блюд. Обязательными продуктами в 2019 году стали местная рыба, капуста и яблоки. Действует фиксированная цена сета – 900 рублей.

Познакомиться с участниками фестиваля и с предлагаемыми ими сетами можно в официальной группе Гастрофеста-2019 "ВКонтакте". Апофеозом фестиваля станет большой гала-ужин от всех шефов 17 сентября. В завершении поклонников высокой кухни пригласят на десертный бал на тему "Visit to Tyumen", который пройдет 29 сентября.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ирина Ромашкина