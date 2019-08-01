Тоболяки смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус

| Фото: Администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: Администрация Тобольска во ВКонтакте

Пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию смогут тоболяки на площадке ДК "Синтез" 30 августа с 10 до 14 часов, сообщает администрация города.

Узнать свой ВИЧ-статус сможет бесплатно любой желающий. Экспресс-тестирование проводится в рамках первой областной информационно-профилактической акции "5 городов Тюменской области против ВИЧ".

Кроме того, 30 августа в центре здоровья областной больницы №3 предложат пройти флюорографию, обследование на аппаратно-программном комплексе "Кардиовизор" и "Смокилайзер", измерить артериальное давление, рост, вес и узнать все о профилактике ВИЧ-инфекции и факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний. Процедуры бесплатны.

Как отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, уже второй год подряд отмечается снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Тюменской области. Это говорит об увеличении информированности жителей региона о ВИЧ, знании ими мер профилактики. "Общероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" в 2019 году не будет, вследствие того, что тема ВИЧ для нашей области уже не стоит так остро. Но в части противодействия распространения ВИЧ-инфекции у Тюменской области еще много задач, и в связи с этим пять городов региона включились в общероссийскую акцию тестирования", — отметила Инна Куликова.