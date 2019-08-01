  • 30 августа 201930.08.2019пятница
  • USD66,7471
    EUR73,9558
  • В Тюмени 8..10 С 8 м/с ветер северный

Графику Серебряного века представят в музее Словцова

Общество, 08:06 30 августа 2019

mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Экспозиция "Графика Серебряного века" откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 сентября в 17 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставка познакомит с коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX-XX веков из фондов Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Переданные в 1920-е годы из Государственного музейного фонда, а также приобретенные в частных коллекциях Москвы и Ленинграда в 1980-1990-е годы, эти произведения по праву вошли в классический фонд музейного собрания.

Период, охватывающий конец 1880-1920-е годы, в русской культуре назван Серебряным веком. Эстетический облик эпохи во многом определил модерн. Этот стиль нес идеи синтеза разных видов искусства, свободно соединял реальное с фантастическим, обращался к символу, театрализации повседневной жизни и художественной ассоциации. Произведения А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, К. Ф. Богаевского, В. Д. Замирайло, А. Я. Головина, И. Я. Билибина, М. В. Добужинского составили основной стержень выставки, исполнены в традициях академического и салонного искусства.

На выставке представлен и ряд произведений мастеров-реформаторов печатной графики А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Серова, Н. С. Гончаровой, Н. С. Войтинской.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , картины , музей Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:06 30.08.2019Графику Серебряного века представят в музее Словцова
07:44 30.08.2019На перекрестке Республики и Холодильной в Тюмени отключат светофор
07:30 30.08.201930 августа в Тюмени сыро, по-осеннему зябко
19:11 29.08.2019Тюменцы обсудили проект парка и эстакады в районе улицы Щербакова