Графику Серебряного века представят в музее Словцова

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Экспозиция "Графика Серебряного века" откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 6 сентября в 17 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставка познакомит с коллекцией русских мастеров акварели, рисунка и печатной графики рубежа XIX-XX веков из фондов Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля. Переданные в 1920-е годы из Государственного музейного фонда, а также приобретенные в частных коллекциях Москвы и Ленинграда в 1980-1990-е годы, эти произведения по праву вошли в классический фонд музейного собрания.

Период, охватывающий конец 1880-1920-е годы, в русской культуре назван Серебряным веком. Эстетический облик эпохи во многом определил модерн. Этот стиль нес идеи синтеза разных видов искусства, свободно соединял реальное с фантастическим, обращался к символу, театрализации повседневной жизни и художественной ассоциации. Произведения А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, К. Ф. Богаевского, В. Д. Замирайло, А. Я. Головина, И. Я. Билибина, М. В. Добужинского составили основной стержень выставки, исполнены в традициях академического и салонного искусства.

На выставке представлен и ряд произведений мастеров-реформаторов печатной графики А. П. Остроумовой-Лебедевой, В. А. Серова, Н. С. Гончаровой, Н. С. Войтинской.