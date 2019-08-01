Условный пожар ликвидирован в Новозаимской школе

| Фото: Администрация Заводоуковского района | Фото: Администрация Заводоуковского района

Пожарно-тактические учения в Новозаимской школе провели сотрудники 25-го отряда федеральной противопожарной службы, сообщает администрация Заводоуковского городского округа.

По легенде произошло возгорание в кабинете информатики на втором этаже. Система оповещения о пожаре не сработала. Создалось сильное задымление смежных помещений. Возникла угроза отравления продуктами горения людей и распространения пожара.

Администрация школы сообщила о возникновении пожара, затем открыла все эвакуационные выходы, приступила к эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения. Прибывшие пожарные локализовали и ликвидировали очаг пожара.

К участию в пожарно-тактических учениях привлекались бригада скорой медицинской помощи, полиция, аварийная служба электрических сетей. Всего 19 человек и шесть единиц техники. Из здания было эвакуировано пять человек из числа персонала учреждения.