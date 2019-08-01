Названы победители детского кинофестиваля "Золотая птица" в Нижней Тавде

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Тюменка Милена Пугина завоевала Гран-при IV детско-юношеского кинофестиваля-конкурса "Золотая птица", сообщает администрация Нижнетавдинского района

Торжественная церемония закрытия конкурса состоялась в с. Нижняя Тавда. На суд жюри было подано 28 работ, 12-и конкурсантам были вручены заслуженные награды. Главную награду получила Милена Пугина из тюменского медиахолдинга "Академия радости" за сюжет "Открытие всероссийского фестиваля творчества Вдохновение".

В номинации "Видеоклип" победил танцевальный коллектив "V.I.P" автономного учреждения "Культура". В номинации "Пародия на видеоклип" отличился театральный коллектив "Перевертыши" Андрюшинского СДК. В номинации "Анимация" победа досталась молодежному коллективу UPGRADE центральной районной библиотеки АУ "Культура". В номинации "Игровой фильм" победил Александр Евстифеев из с. Нижняя Тавда.

В "Неигровом фильме" отличилась Дарья Рыкова из ТК "Росток" Новотроицкого СДК. В номинации "Телесюжет" победила Мария Кайгородова из тюменского медиахолдинга "Академия радости".

В номинации "Лучшая режиссура" главный приз получили Софья Фирсова и Варвара Небаева из мультстудии Нижнетавдинского детского сада "Колосок". В номинации "Лучшая актерская работа" награда досталась Александру Евстифееву из с. Нижняя Тавда. Приз за "Лучшую операторскую работу" получил Ратмир Кабиров из Андрюшинского СДК.

Спецпризом награждена Ирина Колодезных из телестудии АУ "Культура", а приз зрительских симпатий получила Елизавета Стрепетилова, представляющая Нижнетавдинский передвижной культурный комплекс, и телестудия АУ "Культура".