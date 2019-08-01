Школы Викуловского района готовы к учебному году

| Фото: Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

23 образовательные организации Викуловского района прошли проверку перед новым учебным годом, сообщает администрация района.

Комиссией была одобрена готовность всех зданий образовательных организаций к началу отопительного сезона, акты подписаны. Вопросам антитеррористической защищенности уделяется особое внимание. В каждой образовательной организации есть паспорт безопасности, актуализация которого осуществляется не реже одного раза в пять лет.

Школы накануне нового учебного года приобрели оборудование для пищеблоков: плиты, холодильники, стеллажи, водонагреватели, шкафы для хлеба, разделочные столы. В детских садах оборудовали уличные игровые площадки.