В Голышманово продолжается строительство третьей очереди коровника

| Фото: www.acdamate.com | Фото: www.acdamate.com

Строительство третьей очереди молочно-товарного комплекса в Голышмановском районе продолжается, сообщает пресс-служба компании ДАМАТЕ.

Проведено устройство фундаментов в коровниках, изготовлены металлоконструкции, большая часть из которых уже смонтирована. Идет устройство кровли и укладка цокольных железобетонных панелей. Параллельно на площадке ведутся работы по устройству водопровода, электросетей, системы навозоудаления.

Решение о строительстве третьей очереди было принято весной 2018 года. Строительство ведется на одной площадке с действующим молочно-товарным комплексом "Дамате" и предусматривает строительство двух коровников и галереи.

С вводом третьей очереди коровника поголовье буренок увеличится с 4 тыс. 600 до 6 тыс. голов, а объем производимого молока составит 55 тыс. тонн в год.

Чтобы ускорить выход комплекса на заявленную мощность начался завоз скота для комплектования третьей очереди. Первая партия 427 голов прибыла в июне, еще 430 голов в августе, третья запланирована на декабрь.

В общей сложности компания завезет 1 тыс. 250 нетелей из Дании, Голландии и Германии до конца 2019 года.