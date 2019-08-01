"Точка роста" для учеников и учителей откроется в Казанском районе

| Фото: kazanka.admtyumen.ru | Фото: kazanka.admtyumen.ru

Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" откроется в школе с. Казанское в сентябре 2019 года. Его работа расширит возможности образования, сообщает администрация Казанского района.

Открытие центра запланировано в рамках федерального и регионального проектов "Современная школа". В "Точке роста" будут внедряться новые подходы к управлению образовательной деятельностью, образовательные программы будут изменяться с ориентацией на модульный вектор.

Работа центра расширит возможности предоставления качественного современного образования для обучающихся, в том числе за счет обновления содержания предметов и методов преподавания технологии, информатики, ОБЖ.

В "Точке роста" школьники смогут заниматься по дополнительным общеобразовательным программам во внеурочное время с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства.

Центр также станет общественным пространством развития цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой и социальной самореализации детей и педагогов.

Напомним, в школах Тюменского района в сентябре 2019 года заработают восемь центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Они будут работать на базе Богандинских №1 и № 2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской школ.

Так, в "Точке роста" на базе школы пос. Винзили будут проводиться внеурочные занятия "Офисные приложения", курс "В наномастерской" и IQ-лаборатория "О! Эврика!".