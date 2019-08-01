На чемпионате УФО по конным пробегам разыграют полезные призы

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Около 40 призов разыграют на чемпионате и первенстве УФО по дистанционным конным пробегам, которое развернется в поле в с. Нижняя Тавда 31 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала художественный руководитель тюменского Центра татарской культуры Стелла Шакирова.

Конные пробеги в Нижней Тавде проводят пятый год. Насладиться верховой ездой могут все желающие. Помимо конных пробегов на дистанции 45, 80 и 120 км гостей мероприятия ждет большая развлекательная программа.

"Конные пробеги в Нижней Тавде всегда собирают большое количество зрителей. Они начнутся с утра. Торжественное открытие намечено на 13 часов. Собравшихся ждет концерт, на котором выступят представители Центра татарской культуры и нижнетавдинские артисты. Активные гости могут сдать нормативы ГТО. Будет работать выставка-продажа сельскохозяйственной продукции от ветеранского движения Нижней Тавды", — поделилась Стелла Шакирова.

Участникам квест-игры "Спортивные рекорды" предстоит разбиться на три команды, получить паспорта, в которых указаны все станции, на которых нужно отметиться.

Также собравшихся ждет флешмоб "Танцуй, Нижняя Тавда!". Регистрацию на него объявят во время концерта. Участникам флешмоба вручат пронумерованные браслеты. Затем они отрепетируют танец и уже после исполнят его вместе под зажигательную музыку.

Во второй части концерта пройдет розыгрыш призов среди участников танцевального флешмоба — полезные в хозяйстве вещи. Ожидается около 40 подарков.

Инна Пахомова