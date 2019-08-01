Более семисот школ региона взяты под охрану Росгвардией

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Более 700 учреждений образования Тюменской области находятся под охраной подразделений управления Росгвардии по Тюменской области.

По информации пресс-службы ведомства, во время празднования Дня знаний около 200 росгвардейцев примут участие в охране общественного порядка и безопасности граждан. Сотрудники инженерно – технического отделения ОМОН со служебными собаками и с помощью специальных технических средств обследуют помещения школ и прилегающие территории.

В составе межведомственной комиссии представители управления Росгвардии по Тюменской области участвовали в проверке всех объектов образования. Особое внимание было уделено работе кнопок тревожного вызова групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Их исправность проверяется при отработке реальных действий с привлечением групп задержаний. Также с руководителями учреждений и работниками частных охранных организаций проведены дополнительные инструктажи по действию в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В служебную документацию нарядов групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии внесена информация о школах и детсадах, расположенных в зоне маршрутов патрулирования.

Кроме того, со всеми территориальными подразделениями силовых ведомств и экстренных служб организовано взаимодействие и обеспечен незамедлительный обмен информацией по оперативному реагированию на сообщения из учреждений образования.