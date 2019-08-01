Роспотребнадзор отмечает долгоиграющий эффект после оздоровления детей в тюменских лагерях

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

У 96 % детей и подростков, отдохнувших в летних пришкольных лагерях Тюменской области, специалисты Роспотребнадзора отметили стабильный выраженный оздоровительный эффект, сообщает ведомство.

К концу августа в регионе завершили свою работу 638 летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнули более 130 тыс. детей. Третья смена завершена, фактов организованного отдыха детей в несанкционированных оздоровительных учреждениях не установлено.

В четвертую смену функционируют 11 летних лагерей, в которых отдыхают более 2 тыс. детей.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области за лето организовали более 400 плановых и внеплановых проверок соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в организациях оздоровления детей.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора особое внимание уделяли контролю за организацией питания и водоснабжения, условиям размещения детей и подростков. Большая часть нарушений носили режимный характер и были устранены во время проверок. В иных случаях специалисты выписали 101 предписание, 84 из которых исполнены в установленные сроки.

Проверки всех учреждений отдыха и оздоровления детей проводятся с обязательным применением лабораторных методов исследования. Во время летней кампании исследована 541 проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из них две пробы не соответствовали обязательным требованиям, а также исследовано 622 пробы воды по микробиологическим показателям, из них нестандартных также две пробы. Кроме того, исследованы 160 проб воды бассейнов, открытых водоемов, задействованных для организации купания детей.

На пищеблоках оздоровительных организаций отобрано 188 образцов пищевых продуктов и сырья по санитарно-химическим показателям, 123 пробы - по физико-химическим, 176 - по микробиологическим, из них одна проба не соответствовала норме.

156 проб готовых блюд исследовали по санитарно-химическим показателям качества, 337 - по микробиологическим, из них две пробы не отвечали обязательным требованиям. На калорийность исследовано 238 рационов, на качество термической обработки - 173 пробы готовых блюд. Все они соответствовали норме.