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Пять светофоров отключат в Тюмени

Общество, 07:42 29 августа 2019

Пять светофоров отключат в Тюмени 29 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 8 до 20 часов объекты на перекрестках ул. Водопроводной с ул. Хохрякова, ул. Советской и ул. Республики, а также на пересечении ул. Хохрякова и ул. Первомайской и на ул. Хохрякова в районе дома № 53.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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