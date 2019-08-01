Тюменских студентов приглашают в международную арктическую школу

| Фото: Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Харбинский политехнический институт приглашает студентов на международную арктическую зимнюю школу "Понять Арктику: окружающая среда и экосистема", сообщает управление международных образовательных программ ТИУ.

Первая зимняя школа, которая проводится при поддержке Международного проектного офиса Харбинского политехнического института, пройдет с 5 по 12 января 2020 года. Преподавателями станут представители академического сообщества из Китая и арктических стран. Темой школы станет окружающая среда и арктические экосистемы. Учебные курсы будут состоять из базового курса, лекций и лабораторных занятий. Во время обучения в зимней школе студенты примут участие в международном Харбинском форуме по полярной окружающей среде и экосистеме, а также познакомятся с городом Харбин и его всемирно известными ледяными скульптурами.

К участию в зимней школе приглашаются магистранты и аспиранты, которые беспокоятся о судьбе Арктики и намереваются получить соответствующие научные знания. Все лекции, семинары, дискуссии и доклады будут проводиться на английском языке. Письменные материалы также будут подготовлены на английском языке.

Студенты и аспиранты, желающие участвовать в зимней школе, могут подать заявку, предоставив резюме, краткое письмо о намерениях. Документы должны быть отправлены на электронный адрес IAS_HIT@163.com до 31 октября 2019 года.