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Тюменские школьники напомнили водителям о правилах дорожного движения

Общество, 09:57 29 августа 2019

Почта России | Фото: Почта России

Тюменские школьники с помощью почтовых открыток напомнили водителям о соблюдении правил дорожного движения, сообщает региональный филиал Почты России.

Акция "Открытое письмо водителю" прошла в центральном отделении Почты России в Тюмени. Подростки подписали открытки для водителей с напоминанием о том, как важно быть внимательными на проезжей части. Вручение открыток прошло при участии сотрудников Госавтоинспекции.

К мероприятию подключились и взрослые посетители отделения. Часть открыток отправлена по почте.

Результатом акции стало открытое письмо с цитатами всех участников: "Уважаемые водители! У меня растут два любознательных малыша. Будьте, пожалуйста, внимательны на дороге!", "Дорогой водитель! Будь осторожен на проезжей части!" и другими.

Почта России | Фото: Почта России

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# водители , открытки , ПДД , Почта России , школьники

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