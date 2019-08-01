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Тюменские онкологи предотвратили метастазы у пациента с меланомой

Общество, 12:31 29 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Методику биопсии сигнального лимфатического узла успешно применили тюменские онкологи для пациента со злокачественным новообразованием кожи предплечья – меланомой, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"С целью выявления сигнального лимфатического узла мы провели несколько инъекций радиофармпрепарата вблизи послеоперационного рубца. Через пятнадцать минут была выполнена серия сканирований на гамме-камере и произведена наружная маркировка при помощи "горячей" метки", - рассказал врач-радиолог Эдуард Алехин.

Хирурги на завершающем этапе, ориентируясь по метке, с помощью специального оборудования находят и удаляют лимфатический узел для проведения биопсии.

Если лимфоузел оказался не поражен раковыми клетками, то врачи могут быть уверены в том, что пациент вылечен. В ином случае дальнейшие действия специалистов кардинально поменяются и пациенту будет проведено лечение, которое предотвратит развитие метастазов.

Для пациента все закончилось хорошо - исследование показало, что метастазов в сигнальном лимфатическом узле нет. В дальнейшем мужчина будет наблюдаться в "Медицинском городе".

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# Медицинский город , меланома , онкология

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