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Студенты ТюмГУ получат стипендии Оксфордского Российского фонда 

Общество, 16:55 29 августа 2019

oxfordrussia.ru | Фото: oxfordrussia.ru

45 бакалавров получат стипендии Оксфордского Российского фонда в 2019 году, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Всего в весеннем конкурсе стипендий фонда принимали участие более 100 бакалавров 2–3 курсов. Претенденты должны были продемонстрировать результаты своей исследовательской деятельности, публикационную активность, мотивацию к развитию научного работы и общественные достижения. На заключительном этапе эксперты Оксфордского Российского фонда в Москве оценили заявки и приняли решение считать победителями конкурса 45 студентов, чьи заявки получили оценки хорошо и отлично.

Стипендия Оксфордского Российского фонда составляет 7 тыс. рублей ежемесячно и выплачивается с сентября по июнь. Кроме этого, действующие стипендиаты могут рассчитывать на участие в мастерских и летних школах в Москве и вузах-партнерах фонда, на оплату расходов по академической мобильности.

Осенью 2019 года откроется стипендиальный конкурс для студентов магистратуры и аспирантов.

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# стипендии , студенты , ТюмГУ

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