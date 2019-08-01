Историческую находку обнаружили ремонтники на улице Водопроводной в Тюмени

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Загадочную историческую находку - деревянную трубу обнаружили специалисты "РСУ-Тюмень" во время работы по строительству нового магистрального водовода по ул. Водопроводной в Тюмени, сообщает Тюмень Водоканал.

Именно с улицы Водопроводной началась история тюменского водопровода – первого в Сибири, которому в 2019 году исполнилось 155 лет.

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

"В рамках концессионного соглашения по развитию систем водоснабжения и водоотведения Тюмени, на улице Водопроводной проводится замена ветхого чугунного магистрального водовода общей протяженностью около 500 метров, - говорит руководитель пресс-службы "Росводоканал Тюмень" ("Тюмень Водоканал") Иван Камельских. – Поскольку с улицы Водопроводной началась история тюменской системы водоснабжения, мы договорились с "РСУ-Тюмень", чтобы они сообщали обо всех необычных находках при проведении работ".

В нескольких приямках на глубине 1,5-2 метра была обнаружена сборная деревянная труба. Она проложена вдоль улицы Водопроводной, на пересечении с улицей Республики.

"Здесь две версии: первая – канализационная. В начале века в створе улиц Республики и Водопроводная находился большой общественный туалет и найденная конструкция вполне могла служить в качестве трубопровода для отведения канализационных стоков. Вторая – водопроводная, и я все же склоняюсь к ней, поскольку данный короб продолжается и под улицей Республики, то это вполне может быть остатками системы водоснабжения", - отметил тюменский историк и краевед Александр Петрушин.

| Фото: Тюмень Водоканал | Фото: Тюмень Водоканал

Работы по демонтажу части найденной конструкции проведены вечером 28 августа. Ее передали в музей им. Словцова для изучения.

Стоит отметить, что квадратный трубопровод – неспецифическая находка, поскольку первые трубы в Сибири делали из бревен, при этом подобные квадратные трубы были весьма популярны в Японии и сейчас хранятся в одном из музеев.