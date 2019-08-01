Двести сорок работников тюменских предприятий повысили квалификацию

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

240 работников предприятий региона безвозмездно повышают квалификацию благодаря национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости". Этой возможностью воспользовались 28 предприятий, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В 2019 году планируется обучить не менее 745 человек. Сотрудников, которым требуется обучение или повышение квалификации, работодатели определяют самостоятельно, как и образовательную организацию и программу. Кроме этого, работники могут освоить цифровые компетенции и прикладные информационные программы.

В соответствии с договором с центром занятости населения, работодателям возмещаются затраты на обучение. Максимальный размер возмещения составляет не более 60 тыс. рублей за два месяца обучения одного работника. Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района ведет работу по возмещению затрат четырем предприятиям на сумму более 9,9 млн рублей.

157 человек уже завершили обучение по специальностям: наладчик станков, оператор станков с ЧПУ, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, стропальщик, супервайзер, технолог, токарь, фрезеровщик, электромонтер, электросварщик, шлифовщик, специалист по охране труда, специалист по качеству, бухгалтер, экономист.