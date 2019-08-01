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Акцию "Чистый берег" провели тобольские школьники

Общество, 18:54 29 августа 2019

Администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: Администрация Тобольска во Вконтакте

15 подростков из трудовой бригады "Речник" приняли участие в экологической акции "Чистый берег", сообщает администрация Тобольска.

Ребята прибрали берег р. Иртыш в микрорайоне "Иртышский", где собрали различный мусор, оставленный рыбаками и отдыхающими, также подмели смотровую площадку, расположенную вдоль берега.

Также ребята из "Отрядов мэра" пришли на помощь организаторам экологической акции "Бумаге – вторую жизнь!" и весь рабочий день потратили на сортировку собранной за лето макулатуры. 33 человека разобрали складированную бумагу, подготовив ее к утилизации.

Другие участники "Отрядов мэра" побывали на профориентационной экскурсии в тобольском ПАТП. Они познакомились с работой предприятия, увидели как моют автобусы, заглянули в мастерские, где их ремонтируют и восстанавливают.

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# отряды мэра , Тобольск

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