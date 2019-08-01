Фестиваль "ИГРОFEST72" пройдет в Тюмени 1 сентября

| Фото: организаторов фестиваля «ИГРОFEST72» | Фото: организаторов фестиваля «ИГРОFEST72»

Фестиваль "ИГРОFEST72" пройдет на четырех площадках Тюмени 1 сентября с 12 до 16 часов, сообщают организаторы.

В сквере Комсомольский можно будет играя, изучать английский язык. На площади 400-летия Тюмени научат играть в дворовые игры. Кроме того, все участники смогут принять участие в игре по произведениям Владислава Крапивина.

В Сквере Депутатов участников фестиваля ждут головоломки и загадки. Участники смогут не только проверить свой IQ, но и потренироваться в решении логических задач.

А на площади Европы (мкр. Европейский) для любителей загадок, приключений и командной игры состоится большой квест от партнеров фестиваля – Центра развлечений "Третья планета".

"Мы планируем сделать наш фестиваль ежегодным событием для жителей города, - рассказывает инициатор фестиваля, председатель АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра" Григорий Кудашов, - в этом году мы проводим его в два этапа, первый состоится в День знаний, второй пройдет через месяц, 5-6 октября с 12 до 18 часов в музейном комплексе имени Словцова".

Организаторы зовут на площадки классных руководителей с учащимися с 5 по 11 классы. Для них состоится розыгрыш подарков - игр, которые можно будет использовать на переменах. Для участия педагогов в фестивале необходимо направить заявку с указанием ФИО, должности и номера школы в личные сообщения Наталье Неустроевой: https://vk.com/nnb75, телефон 8-922-000-81-75.